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«Автотека» бесплатно проведет проверку автомобиля с пробегом в Москве

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Сервис объявлений «Авито» сообщил о запуске бесплатных отчетов «Автотека» для покупателей подержанных автомобилей в Москве. Теперь пользователи «Авито Авто» смогут получить первый отчет без оплаты при выборе машины с пробегом.

Как выяснили журналисты iXBT.com, эта акция стартовала в тестовом режиме в середине августа, но без широкой рекламы.

«Автотека» предлагает обширную информацию об автомобилях по 25 параметрам, включая пробег, историю объявлений на «Авито», а также отзывы и фотографии пользователей, которые осматривали авто. Сервис также сообщает, использовался ли автомобиль в такси или каршеринге, и были ли по модели отзывные кампании.

Данные собираются от 2300 дилерских центров и 500 сервисов, а также включают информацию о состоянии авто после компьютерной диагностики. В отчетах также содержится информация о повреждениях автомобилей и их участии в ДТП.

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