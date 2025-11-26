Авторы Escape from Tarkov подтвердили проблемы с доступом из России

Разработчики шутера Escape from Tarkov сообщили о сбоях в подключении к серверам, которые затронули часть игроков из России. Информация была опубликована в официальных сообществах Battlestate Games.

По данным компании, пользователи столкнулись с трудностями при входе как в основную версию Escape from Tarkov, так и в Escape from Tarkov: Arena. Проблемы наблюдаются не во всех регионах страны. В студии пояснили, что сбои связаны с работой сетевой инфраструктуры, не находящейся под контролем Battlestate Games. Сейчас команда ищет альтернативные решения для восстановления стабильного доступа.

15 ноября Battlestate Games выпустила релизную версию проекта, который на протяжении восьми лет находился в стадии бета-тестирования. Игра доступна через официальный лаунчер студии и в Steam. Для запуска версии в сервисе Valve требуется повторное приобретение цифровой копии.