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Автопилот от Huawei появится в кроссоверах и внедорожниках бренда Tank

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Концерн Great Wall Motor намерен использовать автопилот от компании Huawei.

Мировые автопроизводители сейчас стремятся сделать автомобили «умными» и безопасными. Для этого в топовые модели устанавливают системы автопилота, или адаптивный круиз-контроль.

Компания Huawei собственными силами разработали систему автоматического вождения, и теперь ее предлагают другим автопроизводителям.

Great Wall Motor расширяет партнерство с Huawei для внедрения ADS 3.0 и других решений.

13 ноября 2024 года было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Huawei и Great Wall Motor объединят свои технологии для создания передового внедорожника. Важными аспектами соглашения стали интеллектуальная система Great Wall Motor и облачные технологии Huawei.

Кроме того, Great Wall Motor планирует использовать облачные решения Huawei для своих моделей, которые будут поставляться на зарубежные рынки, включая Бразилию и Таиланд. ADS 3.0 может дебютировать вместе с новым внедорожником Tank 700 Hi4-T, который станет одним из самых роскошных автомобилей.

 

Источник: mp.weixin.qq.com

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