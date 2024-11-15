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Автомобили Huawei Luxeed R7 пользуются отличным спросом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В компании Huawei Smart Automotive Solutions Business сообщили, что за 30 дней после выпуска Luxeed R7 было продано более 10 000 автомобилей.

Автомобили Huawei Luxeed R7 пользуются отличным спросом

Luxeed R7 был представлен 24 сентября и получил тысячи заказов в первые часы после запуска. За месяц общее количество заказов достигло 30 000. Причем модель продолжает вызывать высокий интерес на рынке.

Топ-менеджер Huawei Smart Automotive Solutions Business отметил, что за 30 дней было продано более 10 000 ед. Luxeed R7 и получено свыше 38 000 заказов

После успеха Luxeed R7 компания готовится представить новую модель — Luxeed S7. Предварительная продажа нового седана начнётся 26 ноября, в тот же день, когда будут выпущены смартфоны серии Mate 70.

 

 

 

Luxeed Luxeed R7
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