Автомобили Huawei Luxeed R7 пользуются отличным спросом

В компании Huawei Smart Automotive Solutions Business сообщили, что за 30 дней после выпуска Luxeed R7 было продано более 10 000 автомобилей.

Luxeed R7 был представлен 24 сентября и получил тысячи заказов в первые часы после запуска. За месяц общее количество заказов достигло 30 000. Причем модель продолжает вызывать высокий интерес на рынке.

Топ-менеджер Huawei Smart Automotive Solutions Business отметил, что за 30 дней было продано более 10 000 ед. Luxeed R7 и получено свыше 38 000 заказов

После успеха Luxeed R7 компания готовится представить новую модель — Luxeed S7. Предварительная продажа нового седана начнётся 26 ноября, в тот же день, когда будут выпущены смартфоны серии Mate 70.