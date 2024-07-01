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Автоконцерн Geely сделал батарею Aegis с ресурсом в 1 млн километров

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Китайская компания смогла разработать аккумуляторную батарею для автомобилей нового поколения, которая обещает стать лучшей в своем классе.

Автоконцерн Geely сделал батарею Aegis с ресурсом в 1 млн километров

Если верить заявлению, автоконцерн Geely сделал батарею Aegis с ресурсом в 1 млн километров, которая еще будет иметь большой срок службы.

В батарее использовалась литий-железо-фосфатная технология, а плотность энергии составит 192 Вт•ч/кг. В рамках испытаний Aegis прошла 3 500 циклов зарядки. Подсчитано, что если средний пробег составит 20 тыс. км, то такой батареи хватит на 50 лет.

Одним из ключевых преимуществ новой батареи является ее способность быстро заряжаться и работать стабильно при низких температурах.

Автоконцерн Geely сделал батарею Aegis с ресурсом в 1 млн километров

Она может зарядиться от 10% до 80% всего за 17 минут и 4 секунды, что почти в полтора раза быстрее, чем стандартные аккумуляторы. При температуре -30°C батарея сохраняет около 90% своей емкости, что является впечатляющим показателем.

Эти улучшения достигнуты благодаря использованию углеродных нанотрубок для облегчения передачи ионов, что повышает производительность быстрой зарядки. Батарея также прошла экстремальные испытания, включая погружение в морскую воду, экстремально холодные условия, нагрузку и обжиг огнем.

Уже известно, что Aegis дебютирует в кроссовере Geely Galaxy E5, который появится на рынке в августе.

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