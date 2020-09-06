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Австралийские ученые создали чувствительную к боли электронную кожу

06.09.2020 19:10

Электронная кожа уже может реагировать на прикосновения, но она не очень хорошо реагирует на уколы и ожоги, вызывающие боль. Это проблема для протезов и роботов, которые должны реагировать как человек. Однако в будущем они могут стать более чувствительными. Исследователи из Университета RMIT разработали искусственную кожу, которая реагирует на боль так же, как люди. Он обеспечит «почти мгновенную» обратную связь, если давление и температура достигнут уровня, который заставит кого-то закричать.

Прототип изготовлен из поддающейся растяжению, чрезвычайно тонкой электроники (оксиды и биосовместимый силикон) с чувствительным к давлению, термореактивным покрытием и мозговидными ячейками памяти. По словам исследователя, доктора Атаура Рахмана, это достаточно тонко, чтобы показать разницу между мягким уколом булавкой и болезненным уколом. Дизайн имитирует нейроны, нервные пути и рецепторы, управляющие человеческими чувствами.

Проект далек от практического продукта. Однако потенциальные возможности использования очевидны. Протез руки может лучше воспроизвести ощущения от реальной вещи и уберечь людей от опасности. Роботы могли бы быть менее устрашающими, поскольку они проявляли бы большую человеческую хрупкость. Это также может быть полезно для неинвазивных кожных трансплантатов, где обычные методы не эффективны. Однако неудивительно, что какое-либо использование будет избирательным.

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