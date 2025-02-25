Австралийская Morse Micro сделала роутер с радиусом действия до 16 км

В США, Канаде и Австралии новинка уже доступна для заказа, а позже роутер появится и в других регионах. Стоимость маршрутизатора составляет 99 долларов.

Австралийская компания Morse Micro сделала маршрутизатор MM-HL1-EXT, который обещает стать устройством с самым большим радиусом передачи данных.

Этот роутер обеспечивает стабильное соединение на открытой местности на расстоянии до 16 километров, а в городских условиях дальность действия составляет около 3 километров.

MM-HL1-EXT использует технологию Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) в диапазонах 900 МГц для США и 868 МГц для Европы и других регионов.

Эта технология позволяет сигналу обходить преграды, обеспечивая надежное соединение на больших расстояниях, хотя скорость на дальнем расстоянии ограничена 32 Мбит/с.

Вблизи роутер автоматически переключается на стандарт Wi-Fi 4 с частотой 2,4 ГГц, что позволяет достигать скорости до 300 Мбит/с.

Роутер работает на базе процессора MediaTek MT7621A и имеет 256 МБ оперативной памяти.

Он оснащён портами Ethernet WAN, Ethernet LAN и USB-C 2.0. MM-HL1-EXT может подключать более 1000 устройств одновременно и поддерживает создание больших сетей с помощью нескольких маршрутизаторов по протоколу EasyMesh.