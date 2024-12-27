Авито запустил инструмент для оценки стоимости ноутбуков

Авито представил новый инструмент, который позволяет пользователям оценить стоимость ноутбука при создании объявления. Это поможет продавцам установить правильную цену, а покупателям — убедиться в адекватности стоимости устройства.

Чтобы узнать рыночную цену, нужно создать объявление и заполнить информацию о ноутбуке, включая технические характеристики, степень износа и возможные дефекты. Также важно указать, что входит в комплект, например, зарядное устройство.

После заполнения анкеты Авито предложит ценовые диапазоны, указывая, если цена ниже, выше или соответствует рыночной.

Оценка основывается на анализе аналогичных объявлений за последний месяц, а при недостатке данных учитываются предложения за 3 или 12 месяцев.

Инструмент в первую очередь анализирует объявления в регионе продавца, но может также включать данные из других областей.