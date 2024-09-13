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«Авито» запускает программу выкупа ноутбуков у частных продавцов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Авито запускает новую программу, которая позволяет пользователям быстро и безопасно продавать ноутбуки. Теперь продавцы смогут избежать общения с покупателями и самостоятельно продажи устройства.

С помощью этой программы можно продать ноутбук всего за один день. На старте в программе участвуют 33 партнера в 174 городах.

Чтобы продать ноутбук, пользователю нужно разместить объявление на Авито. Затем он отвечает на вопросы о состоянии устройства и указывает его особенности, а также может сделать фотографии. Сразу будет показана цена, по которой можно продать ноутбук.

После этого продавец может либо сам отвезти ноутбук в пункт выкупа, либо вызвать представителя. Партнеры Авито проведут проверку и диагностику устройства, а при необходимости сделают ремонт.

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