Авито запускает бесплатную доставку товаров из-за рубежа

Авито объявил о тестовом запуске услуги по доставке товаров из-за границы, в первую очередь из Китая.

Продавцы, предлагающие такую доставку, будут обозначены значком «Товары из-за рубежа». Все заказы будут доставлены бесплатно с помощью Почты России.

В рамках тестирования пользователям станет доступно около 200 тысяч товаров, включая одежду, обувь, аксессуары, товары для дома и инструменты.

С помощью этой новой функции пользователи смогут заказывать оригинальные продукты от известных брендов, включая модели и коллекции, которые не представлены на российском рынке.

Продавцы, отмеченные значком «Товары из-за рубежа», возьмут на себя все вопросы, связанные с таможенным оформлением и логистикой.

Оформление заказа будет происходить через Авито Доставку, а на покупки из-за границы будет распространяться опция «Безопасной сделки», которая замораживает средства до момента получения товара.

Чтобы сделать заказ, нужно:

Выбрать товар у продавца с пометкой «Товары из-за рубежа» и нажать «Купить с доставкой».

Подтвердить адрес, оформить и оплатить заказ.

Средний срок доставки составит 2–3 недели, и покупатели получат уведомление о прибытии заказа в отделение Почты России.

По окончании пилотного этапа Авито планирует решить вопрос о дальнейшей экспансии проекта, включая новые направления и логистические партнерства для обеспечения доставки товаров.

Источник: Авито.