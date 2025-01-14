Aurzen представила первый в мире складной портативный проектор Aurzen Zip

На выставке CES 2025 компания Aurzen анонсировала Aurzen Zip, первый складной портативный проектор. Этот проектор сочетает в себе инновационный дизайн и высокую портативность, устанавливая новый стандарт в своем классе.

Aurzen Zip имеет компактные размеры 84 x 78 x 26 мм и весит всего 280 граммов. Он оснащён 8-миллиметровым оптическим механизмом и микрочипом DLP, что делает его очень удобным в использовании.

Проектор поддерживает зеркальное отображение экрана без необходимости подключения к Wi-Fi, что упрощает взаимодействие с устройствами разных платформ.

Также в проекторе имеется автофокусировка, встроенный гироскоп и аккумулятор на 5000 мАч, обеспечивающий 1,5 часа работы. Aurzen Zip уже доступен для предварительного заказа на Kickstarter по цене от 249 долларов (25 600 руб.), с поставками, запланированными на март 2025 года.