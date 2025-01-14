Главная » Новости

Aurzen представила первый в мире складной портативный проектор Aurzen Zip

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

На выставке CES 2025 компания Aurzen анонсировала Aurzen Zip, первый складной портативный проектор. Этот проектор сочетает в себе инновационный дизайн и высокую портативность, устанавливая новый стандарт в своем классе.

Aurzen представила первый в мире складной портативный проектор Aurzen Zip

Aurzen Zip имеет компактные размеры 84 x 78 x 26 мм и весит всего 280 граммов. Он оснащён 8-миллиметровым оптическим механизмом и микрочипом DLP, что делает его очень удобным в использовании.

Проектор поддерживает зеркальное отображение экрана без необходимости подключения к Wi-Fi, что упрощает взаимодействие с устройствами разных платформ.

Также в проекторе имеется автофокусировка, встроенный гироскоп и аккумулятор на 5000 мАч, обеспечивающий 1,5 часа работы. Aurzen Zip уже доступен для предварительного заказа на Kickstarter по цене от 249 долларов (25 600 руб.), с поставками, запланированными на март 2025 года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.