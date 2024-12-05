Аудитория чат-бота ChatGPT превысила уже 300 миллионов юзеров

На мероприятии DealBook Summit генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделился достижениями, связанными с чат-ботом ChatGPT.

Он сообщил, что только за последние несколько месяцев аудитория ChatGPT увеличилась на 100 млн, превысив показатель 300 млн юзеров.

Несмотря на растущую конкуренцию на рынке искусственного интеллекта, аудитория чат-бота ChatGPT от OpenAI продолжает быстро увеличиваться.

Альтман отметил, что пользователи отправляют более 1 миллиона сообщений в ChatGPT каждый день. С момента запуска чат-бота в ноябре 2022 года его аудитория росла благодаря постоянному добавлению новых функций.

Например, была внедрена функция поиска, которая позволяет отображать и суммировать результаты из интернета, а также новый интерфейс Canvas для редактирования текста и кода, сгенерированного ИИ.

Кроме того, Apple интегрировала ChatGPT в Siri в обновлении iOS 18.2, доступном в бета-версии, что также расширит аудиторию чат-бота. В следующем году OpenAI планирует увеличить количество пользователей ChatGPT до 1 миллиарда.