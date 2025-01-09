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Атаки на Россию со стороны хакерских группировок удвоились

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Количество прогосударственных хакерских групп, атакующих Россию, почти удвоилось, сообщила Елена Шамшина, технический руководитель киберразведки компании F.A.C.C.T.

В 2024 году было зафиксировано 27 таких групп, в то время как в 2023 году их было лишь 14. Наиболее активными оказались проукраинские группы, такие как Sticky Werewolf и PhantomCore.

Шамшина объяснила рост числа атак геополитическим противостоянием. Основными целями хакеров остаются государственные учреждения и предприятия, связанные со специальной военной операцией.

В 2024 году количество DDoS-атак на Россию увеличилось на 50%, при этом группировка IT Army of Ukraine остаётся наиболее активной в этой сфере.

Также наблюдается увеличение мошеннической активности, нацеленной на пользователей Android. В 2024 году появились новые вредоносные программы, такие как CraxsRAT. Хакеры также активно используют шифровальщики, созданные на основе Lockbit 3.0 и других известных вредоносов.

Несмотря на слухи о запрете атак на Россию на даркнете, Шамшина отметила, что там всё ещё продаются доступы к российским компаниям.

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