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ASUS представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro

26.08.2020 11:01

Спустя чуть больше года после того, как Asus представил поворотные камеры на Zenfone 6, компания вернулась с Zenfone 7 и 7 Pro. Оба устройства по-прежнему имеют вращающиеся камеры, как и прошлогодняя модель, а также такие же массивные батареи емкостью 5000 мАч. Но в этом году появилось множество новых функций, включая дополнительный зум-объектив и новый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц.

ASUS представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro

Asus заявляет, что телефоны планируется выпустить на некоторых европейских рынках 1 сентября. Точные европейские цены будут объявлены в этот же день. Телефон поступит в продажу на Тайване с сегодняшнего дня. В этой стране цена Zenfone 7 начинается с 21 990 новых тайваньских долларов (около 749 долларов США), а Zenfone 7 Pro стоит 27 990 новых тайваньских долларов (около 953 долларов США).

В этом году Asus включила в линейку три камеры. Есть 64-мегапиксельная широкоугольная камера, 12-мегапиксельная сверхширокая камера с полем обзора 113 градусов и 8-мегапиксельная телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Это означает, что есть сверхширокая селфи-камера (удобная для групповых селфи) и зум, использование которого в качестве селфи-камеры не сразу очевидно. В Zenfone 7 Pro широкоугольные и телеобъективы оснащены оптической стабилизацией изображения, но этого нет в обычном Zenfone 7.

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