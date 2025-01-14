ASUS Zenfone 12 Ultra получит ИИ и будет представлен уже 6 февраля

ASUS объявила, что новый смартфон Zenfone 12 Ultra будет представлен 6 февраля. Это на месяц раньше, чем вышел его предшественник, Zenfone 11 Ultra.

Zenfone 12 Ultra обещает использовать технологии искусственного интеллекта для улучшения качества изображения, включая усовершенствованную камеру. Ожидается, что устройство сможет записывать видео в формате 4K и будет обладать функцией отслеживания фокуса.

Компания также намекнула на более крупные и многофункциональные устройства в будущем. Если ASUS продолжит свою прошлую стратегию, Zenfone 12 Ultra может иметь схожие характеристики с игровым смартфоном ROG Phone 9, который был представлен в ноябре прошлого года.

Однако пока нет информации о конкретных характеристиках нового устройства.