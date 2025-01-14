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ASUS Zenfone 12 Ultra получит ИИ и будет представлен уже 6 февраля

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

ASUS объявила, что новый смартфон Zenfone 12 Ultra будет представлен 6 февраля. Это на месяц раньше, чем вышел его предшественник, Zenfone 11 Ultra.

ASUS Zenfone 12 Ultra получит ИИ и будет представлен уже 6 февраля

Zenfone 12 Ultra обещает использовать технологии искусственного интеллекта для улучшения качества изображения, включая усовершенствованную камеру. Ожидается, что устройство сможет записывать видео в формате 4K и будет обладать функцией отслеживания фокуса.

Компания также намекнула на более крупные и многофункциональные устройства в будущем. Если ASUS продолжит свою прошлую стратегию, Zenfone 12 Ultra может иметь схожие характеристики с игровым смартфоном ROG Phone 9, который был представлен в ноябре прошлого года.

Однако пока нет информации о конкретных характеристиках нового устройства.

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