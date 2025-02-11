Asus ZenBook 14 Air с процессором Snapdragon X стал доступен для предзаказа

Ноутбук Asus ZenBook 14 Air на базе Snapdragon теперь можно предварительно заказать на JD.com в Китае. Официальные продажи стартуют 14 февраля в 10:00.

Цена устройства составляет 7499 юаней (99 300 руб.), но для первых покупателей будут доступны скидки. Ноутбук отличается тонким и легким корпусом, весом всего 960 г, а также прочностью благодаря керамическому алюминиевому материалу.

ZenBook 14 Air оснащен процессором Qualcomm Snapdragon X с 8 ядрами и модулем NPU, поддерживающим работу в офисе и воспроизведение 4K-видео.

Он имеет 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ SSD, что обеспечивает быструю работу. Аккумулятор на 70 Вт·ч обеспечивает до 22 часов автономной работы.

Экран ноутбука — 14-дюймовый OLED с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц. Он поддерживает 100% цветового охвата DCI-P3 и имеет низкий уровень синего света. В верхней рамке расположены две камеры 1080P и динамики с поддержкой Dolby.

Интерфейс включает два порта USB4, USB-A, HDMI 2.1 и аудиопорт 3,5 мм, а также встроенного AI-помощника для повышения производительности.