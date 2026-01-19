Главная » Новости

ASUS закрывает мобильное подразделение и сосредоточится на ИИ

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания ASUS объявила о полном прекращении работы в сегменте смартфонов. Ранее партнёров предупредили, что в 2026 году новых моделей не будет, однако теперь стало ясно, что мобильное направление полностью закрывается.

Председатель совета директоров ASUS Чун Тан Ши коротко объяснил решение: «Ставим всё на ИИ», передаёт тайваньская Liberty Times. Производитель сохранит сеть сервисных центров и продолжит выпускать обновления для существующих моделей, но все ресурсы на разработку новых смартфонов будут перенаправлены в более перспективные направления.

Одним из первых ИИ-гаджетов ASUS, по данным компании, может стать AR-гарнитура, создаваемая в партнёрстве с XREAL.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.