ASUS закрывает мобильное подразделение и сосредоточится на ИИ

Компания ASUS объявила о полном прекращении работы в сегменте смартфонов. Ранее партнёров предупредили, что в 2026 году новых моделей не будет, однако теперь стало ясно, что мобильное направление полностью закрывается.

Председатель совета директоров ASUS Чун Тан Ши коротко объяснил решение: «Ставим всё на ИИ», передаёт тайваньская Liberty Times. Производитель сохранит сеть сервисных центров и продолжит выпускать обновления для существующих моделей, но все ресурсы на разработку новых смартфонов будут перенаправлены в более перспективные направления.

Одним из первых ИИ-гаджетов ASUS, по данным компании, может стать AR-гарнитура, создаваемая в партнёрстве с XREAL.