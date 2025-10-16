ASUS выпускает 32-дюймовый ProArt PA32KCX с мини-LED и разрешением 8K

ASUS готовится выпустить профессиональный 32-дюймовый монитор ProArt PA32KCX с разрешением 8K (7680 × 4320), который был впервые представлен на CES 2025. Модель ориентирована на специалистов в области дизайна, фотографии и видеомонтажа, которым важна высокая точность цветопередачи и детализация изображения.

Дисплей оснащён мини-LED подсветкой с 4 032 зонами локального затемнения. Яркость достигает 1 200 нит пикового значения и 1 000 нит на полный экран, что подходит для работы с HDR. Монитор охватывает 95 % пространства Adobe RGB и 97 % DCI-P3 с точностью Delta E <1 сразу после калибровки на заводе.

Встроенный моторизованный колориметр обеспечивает автоматическую перекалибровку и поддерживает программное обеспечение Calman и Light Illusion без необходимости внешних приборов. Среди интерфейсов присутствуют два порта Thunderbolt 4 с зарядкой до 96 Вт, DisplayPort 2.1, HDMI, USB-хаб, а также функции Picture-in-Picture, Picture-by-Picture и KVM для управления несколькими системами с одного монитора. Для уменьшения отражений при цветокоррекции предусмотрен съёмный козырёк.

Монитор поддерживает форматы HDR10 и HLG. Кроме того, покупатели получают трёхмесячную подписку на Adobe Creative Cloud стоимостью около $397, действительную до августа 2026 года.

Предзаказы на ProArt PA32KCX ожидаются в ближайшее время, а поставки начнутся в октябре. Устройство рассчитано на профессионалов, которым требуется максимальная точность изображения и расширенные возможности для работы с 8K-контентом.