Дефицит полупроводников в 2021 году заставил многих производителей вернуть на рынок видеокарты, которые уже давно были сняты с производства.

Asus решила выпустить GeForce GT 730, которая появилась на рынке еще в 2014 году.

Эта модель видеократы не позволяет играть в игры, так как ее используют только для вывода изображения на монитор.

Новая генерация GeForce GT 730 получила четыре HDMI 1.4b порта, для подключения сразу четырех мониторов, или одного, но в разрешении 4К.

В основе GeForce GT 730 лежит графический процессор GK208 семейства Kepler, адаптер получил 2 ГБ памяти GDDR5 с 64-битной шиной и пассивную систему охлаждения.

Цену на новую версию GeForce GT 730 пока не объявили.