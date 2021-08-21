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Asus вернула на рынок обновлённую видеокарту GeForce GT 730 из 2014 года

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Дефицит полупроводников в 2021 году заставил многих производителей вернуть на рынок видеокарты, которые уже давно были сняты с производства.

Asus решила выпустить GeForce GT 730, которая появилась на рынке еще в 2014 году.

Эта модель видеократы не позволяет играть в игры, так как ее используют только для вывода изображения на монитор.

Новая генерация GeForce GT 730 получила четыре HDMI 1.4b порта, для подключения сразу четырех мониторов, или одного, но в разрешении 4К.

В основе GeForce GT 730 лежит графический процессор GK208 семейства Kepler, адаптер получил 2 ГБ памяти GDDR5 с 64-битной шиной и пассивную систему охлаждения.

Цену на новую версию GeForce GT 730 пока не объявили.

Asus GeForce GT 730
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