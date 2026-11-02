ASUS ROG Strix SCAR 18 оказался быстрее многих игровых ПК

Игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 образца 2026 года продемонстрировал результаты производительности, сопоставимые с мощными настольными компьютерами. Специалисты 3DNews провели подробное тестирование устройства и назвали его самым быстрым ноутбуком, когда-либо побывавшим в редакционной лаборатории.

Проверенная конфигурация оснащена процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus, мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 Гбайт видеопамяти GDDR7, а также 64 Гбайт оперативной памяти DDR5-6400. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель объемом 1 Тбайт.

Ноутбук получил 18-дюймовый экран mini-LED с разрешением 3840 × 2400 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Заявленная пиковая яркость в режиме HDR достигает 1600 кд/м², а время отклика составляет 3 мс.

Одним из главных изменений по сравнению с предыдущей версией стала модернизированная система охлаждения. Она включает большую испарительную камеру, три вентилятора и медный радиатор. По данным производителя, конструкция способна отводить до 320 Вт тепловой энергии.

В ходе испытаний процессор при продолжительной нагрузке потреблял в среднем около 183 Вт в максимальном режиме производительности. Средняя температура наиболее горячего ядра составляла 88 градусов. При этом ноутбук работал достаточно шумно: уровень звука системы охлаждения превышал 52 дБА.

В Cyberpunk 2077 устройство продемонстрировало около 130 кадров в секунду при разрешении Full HD и 106 кадров при WQHD на выбранных редакцией настройках. В Counter-Strike 2 производительность достигала 446 и 327 кадров соответственно.

Автономность значительно уступает вычислительным возможностям ноутбука. При веб-серфинге устройство проработало 5 часов 48 минут, а при просмотре видео — 8 часов 13 минут.

Масса компьютера составляет 3,73 кг, поэтому модель ориентирована прежде всего на пользователей, которым необходима максимальная производительность с возможностью перемещения рабочего места.

Стоимость протестированной конфигурации в российской рознице начинается примерно от 570 тысяч рублей. Редакция отметила высокое качество экрана, производительность и эффективность охлаждения, но назвала высокую цену и ограниченную автономность основными недостатками устройства.