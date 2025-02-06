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ASUS ROG Phone 9 FE получил Snapdragon 8 Gen 3 и ценник в 87 тыс. рублей

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Asus представила в Таиланде новый игровой смартфон ROG Phone 9 FE, который предлагает более доступную цену по сравнению с флагманскими моделями ROG Phone 9 и 9 Pro. Стоимость новинки составляет около 890 долларов (87 000 руб.).

ASUS ROG Phone 9 FE получил Snapdragon 8 Gen 3 и ценник в 87 тыс. рублей

Основное отличие ROG Phone 9 FE заключается в использовании процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в то время как старшие модели работают на Snapdragon 8 Elite.

У новинки также меньше ёмкость аккумулятора — 5500 мА·ч против 5800 мА·ч у Pro-версий, однако все три устройства поддерживают зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 185 Гц. Он имеет 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

ASUS ROG Phone 9 FE получил Snapdragon 8 Gen 3 и ценник в 87 тыс. рублей

На задней панели располагается тройная камера с 50-МП основной, 13-МП широкоугольной и 5-МП макрокамерой, а для селфи предусмотрена 32-МП камера.

ROG Phone 9 FE также предлагает два стереодинамика, 3,5-мм разъём для наушников и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Устройство работает на Android 15 с интерфейсом ROG UI и доступно только в чёрном цвете. Размеры смартфона аналогичны старшим моделям, но он легче на 2 грамма, весит 225 граммов.

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