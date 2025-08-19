ASUS представит ноутбуки Vivobook S14 и Vivobook 14 с Ryzen AI

ASUS продолжает расширять линейку ноутбуков на базе процессоров Ryzen AI. Компания объявила о скором выходе моделей Vivobook S14 и Vivobook 14, которые поступят в продажу в Индии 26 августа 2025 года.

На Amazon уже появилась отдельная страница с описанием устройств. Новинки будут доступны в трёх цветах: Cool Silver, Matte Gray и Quite Blue. Корпус выполнен из лёгкого металла, толщина ноутбуков составляет 1,59 см, а вес — около 1,4 кг.

Производитель сообщил, что устройства получат аккумулятор на 70 Вт·ч, обеспечивающий до 23 часов работы без подзарядки. В качестве процессора предусмотрен чип до AMD Ryzen AI 7, в который встроен NPU для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом. Также пользователям предложат предустановленные Microsoft 2024 и M365 Basic.

Какие именно различия будут между моделями, пока не уточняется. Возможны отличия в объёмах памяти, типах дисплея, вариантах аккумуляторов и конфигурациях процессоров. С учётом опыта ASUS можно ожидать появления OLED-экранов как минимум в одной из моделей.