Asus представила видеокарту GeForce RTX 5070 в исполнении TX Gaming

Компания Asus анонсировала выпуск видеокарты GeForce RTX 5070 в дизайне TX Gaming, который ранее применялся для лимитированной модели RTX 5060 Ti Hatsune Miku Edition. Новинка отличается уникальным оформлением и принадлежит к линейке RTX 50 поколения Blackwell.
Видеокарты TX Gaming основаны на дизайне TUF Gaming, но отличаются оригинальными цветовыми решениями. В случае RTX 5070 используется бело-серебристый кожух с бирюзовыми акцентами и задней усиливающей пластиной. Толщина карты составляет 2,5 слота расширения.
Модель будет представлена в двух вариантах: с заводским разгоном и без него. В версии с разгоном графический процессор GB205 с 6144 ядрами CUDA работает на частоте до 2587 МГц. Видеовыходы включают три DisplayPort и один HDMI, что соответствует стандартному набору, отличающемуся от конфигурации TUF Gaming с пятью разъёмами.
На данный момент Asus GeForce RTX 5070 TX Gaming не появилась в международной продаже. Однако полные технические характеристики уже опубликованы на китайском сайте производителя. Это может указывать на ограниченное региональное распространение карты, ориентированное преимущественно на азиатские рынки.
Ранее «Астера» сообщала, что компания TSMC приступила к выпуску пробных партий 2-нм чипов для Intel.