Asus представила видеокарту GeForce RTX 5070 в исполнении TX Gaming

Компания Asus анонсировала выпуск видеокарты GeForce RTX 5070 в дизайне TX Gaming, который ранее применялся для лимитированной модели RTX 5060 Ti Hatsune Miku Edition. Новинка отличается уникальным оформлением и принадлежит к линейке RTX 50 поколения Blackwell.

Видеокарты TX Gaming основаны на дизайне TUF Gaming, но отличаются оригинальными цветовыми решениями. В случае RTX 5070 используется бело-серебристый кожух с бирюзовыми акцентами и задней усиливающей пластиной. Толщина карты составляет 2,5 слота расширения.

Модель будет представлена в двух вариантах: с заводским разгоном и без него. В версии с разгоном графический процессор GB205 с 6144 ядрами CUDA работает на частоте до 2587 МГц. Видеовыходы включают три DisplayPort и один HDMI, что соответствует стандартному набору, отличающемуся от конфигурации TUF Gaming с пятью разъёмами.

На данный момент Asus GeForce RTX 5070 TX Gaming не появилась в международной продаже. Однако полные технические характеристики уже опубликованы на китайском сайте производителя. Это может указывать на ограниченное региональное распространение карты, ориентированное преимущественно на азиатские рынки.