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ASUS представила уникальную мышь с ароматизатором

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Компания ASUS анонсировала новую мышь под названием ASUS Fragrance Mouse, которая сочетает стильный дизайн и функциональность. Она доступна в двух ярких цветах: «переливающийся белый» и «розовая глина».

ASUS представила уникальную мышь с ароматизатором

Особенностью этой мыши является встроенный отсек для ароматизаторов с многоразовым флаконом, который можно заполнять ароматическими маслами.

Мышь имеет эргономичную форму и удобную подставку для большого пальца, что обеспечивает комфортное использование. Тефлоновые ножки обеспечивают плавное скольжение по любой поверхности, а три уровня разрешения DPI (1200, 1600 и 2400) позволяют точно настраивать чувствительность.

ASUS представила уникальную мышь с ароматизатором

ASUS Fragrance Mouse поддерживает два режима подключения: беспроводное соединение 2,4 ГГц и Bluetooth, что делает её совместимой с ноутбуками и ПК.

Благодаря технологии энергосбережения, одна батарейка AA может работать до года. Переключатели мыши рассчитаны на 10 миллионов нажатий и работают практически бесшумно, что добавляет удобства в использовании.

ASUS представила уникальную мышь с ароматизатором ASUS представила уникальную мышь с ароматизатором ASUS представила уникальную мышь с ароматизатором

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