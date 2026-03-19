ASUS представила тизер ROG Strix SCAR 18 (2026) с 18″ Mini LED и зарядкой на 450 Вт

Компания ASUS обновила линейку игровых ноутбуков ROG Strix для 2026 года, а главной новинкой стал ROG Strix SCAR 18. Полноценный запуск ещё не состоялся, но официальные рендеры и предварительные характеристики дают представление о том, на что делает ставку производитель: больше мощности, пусть и за счёт увеличенного размера.

Ноутбук получит новый корпус с агрессивным дизайном, стал немного массивнее — вес составляет около 3,73 кг, а толщина — 35 мм. Ключевое обновление — блок питания: теперь поставляется зарядное устройство мощностью 450 Вт вместо 380 Вт у предыдущей модели, что обещает более стабильную производительность при длительных нагрузках.

Аппаратная начинка топовая: ожидается процессор Intel Core Ultra 9 290HX и видеокарта NVIDIA RTX 5090 Laptop GPU, что позволит справляться с высокопроизводительными играми и тяжёлыми креативными задачами. Для памяти предусмотрены два слота DDR5-6400, для накопителей — два M.2 SSD с поддержкой PCIe Gen5.

Дисплей останется крупным: 18-дюймовый Mini LED с разрешением 3840 × 2400 и частотой обновления 240 Гц, подходящий как для игр, так и для работы с контентом.

Выход ROG Strix SCAR 18 (2026) ожидается во втором квартале 2026 года, точная стоимость и конфигурации пока не объявлены. Модель не отличается лёгкостью, но для любителей максимальной производительности это станет привлекательным компромиссом.

