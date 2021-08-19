ASUS представила ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition в Индии

Компания ASUS представила новую специальную версию игрового ноутбука ROG Zephyrus G14 в Индии. ASUS ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition — результат партнерства между ASUS и известным художником Аланом Уокером.

Игровой ноутбук отличается эксклюзивным дизайном с уникальным сочетанием различных цветов, что усиливает общую эстетическую привлекательность ноутбука. Подпись Алана Уокера красуется на ноутбуке рядом с логотипом ROG. В дизайне крышек есть два тканевых ремня — на одном из них используются светоотражающие надписи, которые органично сочетаются со светодиодной подсветкой Matrix.

Уникальная акриловая упаковка игрового ноутбука также оснащена емкостными подушечками, которые могут работать как музыкальный сэмплер и набор для ремиксов. Механизм также включает до 18 звуковых эффектов и анимаций Алана Уокера. Также есть настраиваемая анимация загрузки и обои Алана Уокера.

Игровой ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen R9 с 4 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью до 1 ТБ. Он оснащен 14-дюймовым дисплеем QHD с частотой обновления 120 Гц и дисплеем, одобренным Pantone с адаптивной синхронизацией. Ноутбук предлагает мощный звук с двумя динамиками по 2,5 Вт с технологией Smart AMP, а также с двумя твитерами 0,7 Вт и микрофоном Array.

Что касается подключения, ASUS ROG Zephyrus G14 поддерживает Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и предлагает несколько входных портов от USB до HDMI и разъем для наушников.

ASUS ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition можно приобрести на Amazon India по цене 149990 рупий (около 2020 долларов).

Источник — Astera.