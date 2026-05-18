ASUS представила первую оперативную память DDR5 под брендом ROG

Компания ASUS спустя несколько месяцев после заявлений о том, что не планирует выходить на рынок оперативной памяти, представила свой первый комплект DDR5 под брендом ROG. При этом собственное производство памяти компания не организовывала — разработка и выпуск были переданы китайской BIWIN.

Набор включает два модуля по 24 ГБ, суммарным объёмом 48 ГБ. Память работает на частоте 6000 МГц с таймингами 26-36-36-76. Модули оснащены алюминиевыми радиаторами и поддерживают настраиваемую RGB-подсветку Aura Sync.

Продажи планируется начать в следующем месяце. Первым рынком станет Китай, где стоимость комплекта заявлена на уровне 6000 юаней, что составляет примерно 65 тыс. рублей по текущему курсу.