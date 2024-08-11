ASUS представила новый роутер TUF Gaming BE3600 для геймеров

Компания ASUS анонсировала выпуск роутера TUF Gaming BE3600, который идеально подходит для геймеров, нуждающихся в быстром и стабильном интернет-соединении.

Этот роутер поддерживает WiFi 7 и обеспечивает скорость до 3600 Мбит/с, что значительно повышает производительность по сравнению с предшественниками благодаря использованию модуляции 4K-QAM.

TUF Gaming BE3600 оснащён мощным четырёхъядерным процессором Broadcom с производительностью 20K DMIPS, что позволяет ему эффективно управлять несколькими устройствами и задачами одновременно.

Роутер имеет четыре внешние антенны, обеспечивающие стабильное соединение — ключевой фактор для успешной игры.

Работающий в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, BE3600 предлагает скорость до 2822 Мбит/с на 5 ГГц, что делает его отличным выбором для игр и потокового видео. В то же время диапазон 2,4 ГГц подходит для менее требовательных задач.

Кроме того, роутер поддерживает ASUS AiMesh, позволяя пользователям создать mesh-сеть для улучшения покрытия Wi-Fi в домашних условиях. AiProtection Pro обеспечивает дополнительную безопасность сети, защищая данные пользователей.

В наличии также порт Ethernet WAN со скоростью 2,5 Гбит/с и четыре порта Gigabit Ethernet, а также порт USB 3.1 для обмена мультимедийными файлами.

На данный момент TUF Gaming BE3600 доступен в Европе по цене 246 евро. В Великобритании он был представлен по цене 284 фунта стерлингов.