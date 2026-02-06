Asus представила новые ноутбуки Zenbook и Vivobook с поддержкой AI

Компания Asus расширила линейку ноутбуков в Индии, представив модели Zenbook S16, Zenbook 14 и несколько новых устройств серии Vivobook. Новинки ориентированы на использование возможностей искусственного интеллекта, включая процессоры AMD Ryzen AI и функции Copilot+ для ПК, и рассчитаны на разные категории пользователей — от премиальных ультрапортативных моделей до доступных ноутбуков для продуктивной работы.

Флагманская модель Zenbook S16 оснащена процессором AMD Ryzen AI 9 465 с отдельным NPU, обеспечивающим до 50 TOPS AI-производительности. Устройство выполнено из металла с использованием материала Ceraluminum, весит около 1,5 кг и оснащено 16-дюймовым 3K OLED-дисплеем Asus Lumina с частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и полным охватом цветового пространства DCI-P3. Для звука предусмотрена шестидинамическая система Dolby Atmos, а заявленное время работы аккумулятора достигает 23 часов.

Zenbook 14 создан для пользователей, которым важна портативность без отказа от AI-возможностей. Ноутбук работает на процессоре AMD Ryzen AI 5 430 с NPU на 50 TOPS, имеет толщину около 14,9 мм и весит примерно 1,28 кг. Модель оснащена 14-дюймовым FHD+ OLED-экраном с поддержкой HDR, кнопкой Copilot, NumberPad 2.0 и временем автономной работы более 25 часов.

Обновлённая серия Vivobook включает модели для повседневных задач и креативной работы. Vivobook S16 получил процессоры AMD Ryzen AI 400-й серии и OLED-дисплей. Vivobook 16 (M1607GA) работает на чипе AMD Ryzen AI 7 445 и имеет сертификат MIL-STD 810H для повышенной прочности. Другие варианты Vivobook 15 и Vivobook 16 используют процессоры AMD Ryzen 7, до 16 ГБ памяти DDR5 и накопители PCIe 4.0 SSD для многозадачности и общей производительности.

Цена новинок: Zenbook S16 стартует с примерно 164 000 рублей, Zenbook 14 — около 112 000 рублей. В серии Vivobook стоимость начинается с 60 000 рублей, Vivobook S16 — с 100 000 рублей, Vivobook 16 — с 84 000 рублей. Предзаказы на Zenbook уже открыты, продажи начнутся 12 февраля, а Vivobook 16 (M1605NAQ) поступит в продажу в начале марта.