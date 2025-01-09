ASUS представила новые игровые ноутбуки TUF Gaming 2025 года

На выставке CES 2025 компания ASUS анонсировала серию игровых ноутбуков TUF Gaming, включая первую 18-дюймовую модель — TUF Gaming A18. Эти устройства предлагают обновлённые процессоры и графические карты, обеспечивая высокую производительность по разумной цене.

Модель A18 оснащена дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 240 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Она работает на процессоре AMD Ryzen™ 7 260 и графике NVIDIA GeForce RTX™ 5070, что позволяет играть в требовательные игры. Ноутбук поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ твердотельного накопителя.

Модели A16 и F16 также получили новые процессоры: A16 — AMD Ryzen™ 7 260, а F16 — Intel Core™ Ultra 9 275HX. Оба имеют 16-дюймовые дисплеи с разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц.

Все ноутбуки имеют улучшенные системы охлаждения и аккумуляторы ёмкостью 90 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки через USB-C. Они соответствуют стандартам прочности MIL-STD 810H и предлагают различные возможности подключения, включая Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4.

Цены и дата выхода новых ноутбуков пока не известны.