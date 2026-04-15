Asus представила линейку ноутбуков Zenbook и Vivobook 2026 года

Компания Asus анонсировала в Индии обновлённую линейку ноутбуков Zenbook и Vivobook 2026 года, сделав акцент на портативность, дизайн и производительность нового поколения. В продажу уже открыты предзаказы на отдельные модели.

В серию Zenbook вошли модели S14, Duo и A-серия. Все устройства выполнены из нового материала Ceraluminum, который, по заявлению компании, сочетает лёгкость и повышенную прочность. Zenbook S14 отличается толщиной около 1,1 см и весом примерно 1,2 кг, оснащён 14-дюймовым 3K OLED-дисплеем и процессорами Intel Core Ultra с производительностью до 50 TOPS в задачах искусственного интеллекта.

Zenbook Duo получил два 14-дюймовых OLED-экрана с частотой обновления 144 Гц, что рассчитано на многозадачную работу и профессиональные сценарии использования. Модель также работает на процессорах Intel Core Ultra.

Линейка Zenbook A14 и A16 ориентирована на лёгкие устройства: вес A14 составляет менее 1 кг, а в основе лежат процессоры Snapdragon X2, ориентированные на энергоэффективность и ИИ-функции.

В серии Vivobook представлены модели Classic и S-серии. Vivobook 14 и 16 оснащаются Intel Core Ultra 5 и поддерживают функции ИИ, включая интеллектуальный поиск и распознавание лица через камеру. Vivobook S14 и S16 ориентированы на более требовательных пользователей и используют Intel Core Ultra 7, предлагая улучшенную автономность и металлический корпус.