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ASUS представила геймерский монитор с подставкой для смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Компания ASUS добавила в свой каталог новый геймерский монитор ROG STRIX XG258QMG, который отличается доступной ценой и высокими характеристиками.

ASUS представила геймерский монитор с подставкой для смартфона

Модель оснащена 24,5-дюймовой TN-матрицей с разрешением 1920×1080 пикселей и временем отклика всего 0,2 мс.

Монитор имеет максимальную яркость 400 нит и охват цветового пространства 120% sRGB. Он поддерживает технологии ASUS ELMB SYNC для уменьшения размытия, а также VRR и AMD FreeSync Premium. Для подключения доступны два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм разъём для наушников.

ASUS представила геймерский монитор с подставкой для смартфона

Монитор установлен на подставке с регулировкой высоты, наклона и поворота, а также имеет выемку для смартфона. Цена ASUS ROG STRIX XG258QMG в Китае составляет $265.

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