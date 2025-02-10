ASUS представила геймерский монитор с подставкой для смартфона

Компания ASUS добавила в свой каталог новый геймерский монитор ROG STRIX XG258QMG, который отличается доступной ценой и высокими характеристиками.

Модель оснащена 24,5-дюймовой TN-матрицей с разрешением 1920×1080 пикселей и временем отклика всего 0,2 мс.

Монитор имеет максимальную яркость 400 нит и охват цветового пространства 120% sRGB. Он поддерживает технологии ASUS ELMB SYNC для уменьшения размытия, а также VRR и AMD FreeSync Premium. Для подключения доступны два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм разъём для наушников.

Монитор установлен на подставке с регулировкой высоты, наклона и поворота, а также имеет выемку для смартфона. Цена ASUS ROG STRIX XG258QMG в Китае составляет $265.