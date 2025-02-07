Asus представила флагманский смартфон Zenfone 12 Ultra

Компания Asus анонсировала новый флагманский смартфон Zenfone 12 Ultra, который стал доступен в начале февраля.

Он оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью LPDDR5X до 16 ГБ и встроенным накопителем UFS 4.0 до 512 ГБ, что обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предшественником.

Zenfone 12 Ultra включает множество функций на базе искусственного интеллекта, таких как AI Call Translator 2.0 для перевода звонков в реальном времени и AI Transcript 2.0 для записи разговоров.

Основная камера получила новый сенсор Sony Lytia-700 и механический стабилизатор Gimbal Stabilizer 4.0, а фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления, аккумулятором на 5500 мАч с быстрой проводной зарядкой и поддерживает 5G.

Zenfone 12 Ultra также предлагает 3,5-мм разъем для наушников и соответствует стандарту защиты IP68. На старте продаж доступны три цвета, а цена в Европе составляет €1100.