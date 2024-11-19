ASUS представил смартфоны ASUS ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro

ASUS представила новые игровые смартфоны ROG Phone 9 и 9 Pro, которые стремятся обеспечить максимальную производительность и охлаждение во время игр.

Оба устройства работают на базе мобильной платформы Snapdragon 8 Elite, которая на 45% быстрее предыдущего поколения.

Смартфоны оснащены улучшенной системой охлаждения, включающей крупный графитовый лист и активный кулер AeroActive Cooler X Pro с увеличенными лопастями вентилятора.

В комплект также входит AeroCase, который направляет звук из нижнего динамика вперед для лучшего стереозвучания. AeroActive Cooler X Pro имеет встроенный сабвуфер и две физические кнопки, соответствующие AirTriggers на смартфоне.

Оба устройства получили AMOLED-дисплеи с частотой обновления до 185 Гц, активируемой в некоторых играх. Новинкой стал дополнительный дисплей AniMe Vision на задней панели, который можно настроить для отображения текста, GIF-анимации и даже ретро-игр.

Аккумулятор емкостью 5800 мАч обеспечивает до 4,5 часа игры, а полная зарядка занимает 46 минут. Основная камера у базовой версии включает 50-мегапиксельный датчик, а Pro-версия оснащена телеобъективом. Смартфоны имеют разъем для наушников и сертификацию Hi-Res Audio.

Предзаказ на ROG Phone 9 и 9 Pro уже открыт. Продажи начнутся в Китае 20 ноября, а в Европе и США — в декабре и январе соответственно. Цены варьируются от 1100 до 1500 евро в зависимости от конфигурации.