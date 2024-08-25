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ASUS представил 27-дюймовые игровые мониторы по цене от 699 долларов

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ASUS анонсировал два новых 27-дюймовых монитора, предназначенных для профессиональных геймеров. Оба устройства обеспечивают высокое разрешение и быструю OLED-матрицу, что делает их отличным выбором для гейминга.

ASUS представил 27-дюймовые игровые мониторы по цене от 699 долларов

Первая модель, ROG Strix XG27AQDNG, оснащена матовым экраном и матрицей QD-OLED с частотой обновления 360 Гц. Разрешение составляет 2560×1440 пикселей, а время отклика не превышает 0,03 секунды.

Для предотвращения выгорания пикселей предусмотрена технология OLED Care+, а мерцания уменьшаются с помощью ASUS OLED Anti-Flicker.

Этот монитор также подходит для работы благодаря точной цветопередаче, охватывающей 99% гаммы DCI-P3. Он имеет порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB с поддержкой Power Delivery на 90 Вт. Цена устройства составляет 699 долларов.

ASUS представил 27-дюймовые игровые мониторы по цене от 699 долларов

Вторая новинка, ROG Swift OLED PG27AQDP, также имеет разрешение 1440p, но поддерживает частоту обновления до 480 Гц. Этот монитор совместим с технологиями AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC, а время отклика составляет 0,03 секунды.

Пиковая яркость достигает 1000 нит, с охватом DCI-P3 на уровне 99% и погрешностью цветопередачи Delta E < 2. Как и первая модель, он оснащен функцией снижения мерцаний и улучшенной системой охлаждения. Стоимость ROG Swift OLED PG27AQDP составляет 999 долларов.

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