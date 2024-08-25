ASUS представил 27-дюймовые игровые мониторы по цене от 699 долларов

ASUS анонсировал два новых 27-дюймовых монитора, предназначенных для профессиональных геймеров. Оба устройства обеспечивают высокое разрешение и быструю OLED-матрицу, что делает их отличным выбором для гейминга.

Первая модель, ROG Strix XG27AQDNG, оснащена матовым экраном и матрицей QD-OLED с частотой обновления 360 Гц. Разрешение составляет 2560×1440 пикселей, а время отклика не превышает 0,03 секунды.

Для предотвращения выгорания пикселей предусмотрена технология OLED Care+, а мерцания уменьшаются с помощью ASUS OLED Anti-Flicker.

Этот монитор также подходит для работы благодаря точной цветопередаче, охватывающей 99% гаммы DCI-P3. Он имеет порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB с поддержкой Power Delivery на 90 Вт. Цена устройства составляет 699 долларов.

Вторая новинка, ROG Swift OLED PG27AQDP, также имеет разрешение 1440p, но поддерживает частоту обновления до 480 Гц. Этот монитор совместим с технологиями AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC, а время отклика составляет 0,03 секунды.

Пиковая яркость достигает 1000 нит, с охватом DCI-P3 на уровне 99% и погрешностью цветопередачи Delta E < 2. Как и первая модель, он оснащен функцией снижения мерцаний и улучшенной системой охлаждения. Стоимость ROG Swift OLED PG27AQDP составляет 999 долларов.