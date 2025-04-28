Asus подтвердила процессоры AMD Ryzen Threadripper 9000 с поддержкой до 96 ядер

Компания Asus официально подтвердила существование процессоров AMD Ryzen Threadripper 9000, также известных под кодовым именем Shimada Peak. На сайте производителя в описании материнской платы PRO WS TRX50 Sage указано, что модель получила поддержку новых процессоров.

До настоящего времени о Ryzen Threadripper 9000 было известно лишь из слухов и утечек. Ранее на их появление намекала компания Gigabyte, объявив о совместимости своих плат с чипами на базе чипсета TRX50. Теперь информация получила официальное подтверждение.

Как ожидается, Ryzen Threadripper 9000 будут построены на архитектуре Zen 5 и станут преемниками серии Ryzen Threadripper 7000 на базе Zen 4. Новые процессоры сохранят прежнюю упаковку и будут совместимы с существующими платформами.

Данные Asus указывают, что серия Ryzen Threadripper 9000 будет включать модели с количеством ядер до 96. Ожидается, что процессоры будут представлены в двух вариантах — Pro и не-Pro: первые ориентированы на рабочие станции, вторые — на энтузиастов и требовательных пользователей.

По предварительным данным, анонс линейки Ryzen Threadripper 9000 может состояться в рамках выставки Computex 2025, которая пройдет в мае. Ранее AMD анонсировала презентацию новых решений для игр и рабочих станций на этом мероприятии, но без раскрытия деталей.