ASUS может начать собственное производство DRAM к 2026 году

Компания ASUS рассматривает возможность выхода на рынок оперативной памяти и запуска собственного производства DRAM уже в 2026 году. По данным источников, такой шаг должен обеспечить более стабильные поставки компонентов для линеек персональных компьютеров компании на фоне продолжающегося дефицита памяти.

Кризис на рынке DRAM затронул большинство сегментов ПК-индустрии. Производители компьютеров практически лишены инструментов для влияния на ситуацию: в ряде случаев уже были повышены цены на готовую продукцию, а сохраняющаяся нехватка памяти, по оценкам аналитиков, может привести к задержкам поставок в ближайшие годы. В этих условиях ASUS, являясь одним из крупнейших игроков рынка ПК, рассматривает более радикальный сценарий — организацию собственного производства DRAM.

Согласно имеющейся информации, компания может запустить специализированные производственные линии к концу второго квартала 2026 года, если ценовая ситуация и проблемы с доступностью памяти не улучшатся. Текущие прогнозы указывают на то, что дефицит DRAM способен сохраниться до конца 2027 года, а в ряде сценариев — продлиться до 2028 года, что делает скорую стабилизацию рынка маловероятной.

При этом источники отмечают, что создание отдельного предприятия, ориентированного исключительно на выпуск DRAM, станет для ASUS крайне сложной и капиталоёмкой задачей. Даже с учётом масштабов компании и её позиций в ПК-сегменте, такие инвестиции потребуют значительных ресурсов. Тем не менее в случае сохранения текущей рыночной ситуации вложения могут оказаться оправданными в среднесрочной перспективе.