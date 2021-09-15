ASUS Lingyao Pro 14 и 16 с экранами 4K OLED и вплоть до Ryzen 9 запущен в Китае

В среду компания ASUS провела мероприятие по запуску новых ноутбуков Lingyao в Китае. Тайваньский гигант выпустил ноутбуки ASUS Lingyao Pro 14 и Lingyao Pro 16 с такими высококлассными характеристиками, как OLED-дисплеи 4K, процессоры вплоть до Ryzen 9 и графический процессор RTX 3050 Ti.

ASUS Lingyao Pro 14 стоит от 6999 юаней (~ 1088 долларов) за модель Ryzen 7 и от 7699 юаней (~ 1197 долларов) за модель Ryzen 9. С другой стороны, ASUS Lingyao 16 стоит 8999 юаней (~ 1399 долларов) за модель Ryzen 9.

В ноутбуках установлены 14-дюймовые и 16-дюймовые экраны соответственно. Оба ноутбука имеют 4K OLED-панели с поддержкой HDR и 100% цветовой гаммы DCI-P3. У Lingyao 14 экран с частотой 90 Гц, а у Lingyao 16 — с частотой обновления 120 Гц. Ноутбуки изготовлены из алюминиевого сплава с матовой краской снаружи.

Lingyao Pro 14 работает на процессорах Ryzen 7 5800H или Ryzen 9 5900HX и имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя. Ноутбук оснащен 4 ГБ графического процессора RTX 3050, который поддерживает 2048 ядер Cuda. Он имеет клавиатуру с цифровой клавиатурой и стандартный трекпад.

Lingyao Pro 16 оснащен процессором Ryzen 9 5900HX и 4 ГБ графического процессора RTX 3050 Ti. Он имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя. У него та же клавиатура и трекпад, что и у Lingyao Pro 14. Дуэт поставляется с системой охлаждения и имеет батарею на 63 Втч в Lingyao Pro 14 и батарею на 54 Втч в Lingyao Pro 16.