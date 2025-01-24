Asus готовит удешевленную модель смартфона ROG Phone 9 FE

Компания Asus может вскоре представить третью модель игрового телефона ROG Phone 9, которая, как ожидается, будет дешевле своих предшественников. Новинка будет называться ROG Phone 9 FE и, судя по всему, станет обновленной версией модели 2024 года.

Модель имеет номер AI2401_N, что очень похоже на номера ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro, выпущенных год назад. Это наводит на мысль, что ROG Phone 9 FE может быть переименованным вариантом одной из этих моделей. Для сравнения, номера моделей серии ROG Phone 9 начинаются с AI2501.

Стандартная версия ROG Phone 9 стоит от 999,99 долларов, а Pro версия — от 1100,99 долларов. Поэтому более доступная модель привлечет внимание поклонников. Однако пока неизвестны характеристики ROG Phone 9 FE, так что не стоит ожидать слишком многого.

Более подробная информация о ROG Phone 9 FE может появиться ближе к дате его запуска. Asus планирует провести мероприятие 6 февраля, на котором также будет представлен Zenfone 12 Ultra. Возможно, в этот день станет известна и дата анонса ROG Phone 9 FE.