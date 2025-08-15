Главная » Новости

ASUS готовит к выпуску портативную игровую консоль с поддержкой Xbox

Компания ASUS может в ближайшее время представить свою первую портативную игровую консоль с брендом Xbox. Недавно модель ROG Xbox Ally появилась в списке товаров одного из интернет-ритейлеров, что указывает на скорый выход устройства.

Напомним, в июне 2025 года тайваньский производитель анонсировал ASUS ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X — первые портативные игровые консоли на базе Windows с оптимизациями, приближенными к полноценному Xbox-опыту. Новое программное обеспечение позволяет сокращать фоновую активность и завершать ненужные процессы, повышая энергоэффективность и перенаправляя больше ресурсов на игры.

Согласно информации с Amazon, ROG Xbox Ally оснащена 7-дюймовым сенсорным экраном с FHD-разрешением, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Внутри установлен процессор AMD Ryzen Z2 APU на архитектуре Zen 5 с графикой RDNA 3.5, 16 ГБ LPDDR5 ОЗУ и 512 ГБ SSD PCIe Gen 4. Консоль работает под управлением Windows 11 Home и получает питание от батареи емкостью 60 Вт·ч.

В новой модели сохранены программные инструменты Armoury Crate SE и Xbox Game Bar, а дизайн контроллера вдохновлен Xbox Wireless Controller. Предположительная цена ROG Xbox Ally составит около 599 евро.

