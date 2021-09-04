Asus анонсировала новые OLED-ноутбуки для создателей контента

Сегодня Asus представила ряд новых ноутбуков, предназначенных для создателей контента, с такими высококлассными характеристиками, как OLED- экраны 4K , мощные графические процессоры и физический циферблат в стиле джойстика.

Были анонсированы портативные устройства из линейки ProArt Studiobook и Vivobook Pro, поскольку Asus стремится обновить свои возможности для профессиональных авторов.

Мы перечислили новые ноутбуки ниже, так что проверьте их сами, если вы ищете сверхмощный ноутбук или просто хотите прогуляться по витрине:

ProArt Studiobook 16/16 OLED

Начнем с самого интересного ноутбука из новой линейки Asus. ProArt Studiobook 16 будет доступен как с OLED-экраном, так и без него, причем первый будет стоить дополнительно 100 фунтов стерлингов. Сообщается, что этот 16-дюймовый 4K OLED HDR-дисплей будет иметь яркость экрана 550 нит и 100% цветовую гамму DCI-P3 для представления изображений с фотореалистичной точностью.

Этот ноутбук также содержит несколько мощных компонентов, включая графический процессор Nvidia GeForce ( доступны варианты RTX 3060 / RTX 3070 ). Он также предлагает выбор процессора H-Series от AMD Ryzen 5000 или чип от 11 Intel Поколение H-Series диапазона.

В качестве альтернативы Asus также будет продавать Pro-модель Studiobook 16, которая будет включать в себя компоненты уровня рабочей станции, такие как графический процессор Nvidia RTX A5000 и процессор Intel Xeon 3-го поколения.

ProArt Studiobook 16 также будет оснащен Asus Dial, который представляет собой физический поворотный регулятор, который выглядит как джойстик от геймпада. Он имеет множество функций, от прокрутки веб-страниц до настройки параметров на лету для таких приложений, как Photoshop, Premiere Pro и After Effects.

ProArt Studiobook 16 является лидером в линейке творческих ноутбуков Asus и идеально подходит для тех, кто занимается сложным 3D-моделированием или редактированием видео с высоким разрешением. ProArt Studiobook 16 будет иметь стартовую цену в 1999 фунтов стерлингов после запуска в декабре 2021 года.

Vivobook Pro 14X / 16X OLED

Если вы фрилансер или любитель, который сейчас вспотел, увидев стоимость ноутбуков ProArt, то более доступные ноутбуки Vivobook Pro могут быть для вас.

Vivobook Pro оснащен графическим процессором Nvidia RTX 3050 Ti, который, по общему признанию, не является самым мощным графическим процессором в мире, но все же должен быть в состоянии с комфортом справляться с творческими задачами, такими как редактирование фотографий и видео. Он также предлагает вариант с процессором Intel Core H-Series или мобильным чипом AMD Ryzen 5000 H.

И 14-дюймовые, и 16-дюймовые модели могут быть оснащены OLED-панелью, первая из которых имеет разрешение 2,8K, а вторая — 4K. Asus утверждает, что ноутбук покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3, что соответствует требованиям Pantone Validated к точности цветопередачи профессионального уровня.

К сожалению, в этих ноутбуках отсутствует физический Asus Dial, который есть в более дорогих ноутбуках, но вместо этого у него есть виртуальный интерфейс, называемый Asus DialPad, на трекпаде, который может имитировать элементы управления физического диска.

Vivobook Pro 14X OLED будет запущен в начале 2022 года по стартовой цене 1099 фунтов стерлингов, а более крупный Vivobook Pro 16X OLED появится на полках в декабре этого года по стартовой цене 1399 фунтов стерлингов.

Vivobook 14/15 OLED

Обладая именем, аналогичным названию вышеупомянутого ноутбука, но без X в своем прозвище, Vivobook 14/15 OLED является самым доступным ноутбуком в новой творческой линейке Asus, но при этом по-прежнему имеет вариант OLED-дисплея для обеспечения фотографий, видео и дизайнерские работы все смотрятся на высшем уровне.

Новый Vivobook максимально оснащен Nvidia RTX 3050, который, по общему признанию, не самый мощный из доступных графических процессоров. Но, как следствие, этот ноутбук на удивление легкий: 14-дюймовая модель весит 1,4 кг, а 15-дюймовая модель — всего 1,65 кг. Это делает этот ноутбук достойным внимания, если мобильность является приоритетом.

Здесь также доступны процессоры Intel 11-го поколения серии H и AMD Ryzen 5000 для решения задач производительности, а также включены 16 ГБ памяти и 1 ТБ SSD.

К сожалению, в этом ноутбуке отсутствуют такие высококлассные функции, как Asus Dial, но он включает в себя защиту веб-камеры, датчик отпечатков пальцев и клавиатуру с подсветкой.

Vivobook 15 OLED будет запущен в декабре по стартовой цене 1099 фунтов стерлингов. Мы все еще ждем информации о ценах на Vivobook 14 OLED, поэтому обновим эту статью, когда у нас будет больше информации.