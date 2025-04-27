Астрономы открыли 15 гигантских радиогалактик с помощью телескопа ASKAP

Астрономы обнаружили 15 новых гигантских радиогалактик с помощью радиоинтерферометра Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP). Открытие опубликовано 9 апреля на сервере препринтов arXiv.

Гигантские радиогалактики (ГРГ) — редкие космические объекты с общей длиной свыше 2,3 миллиона световых лет. Они формируются в средах с низкой плотностью и излучают мощные струи синхротронной плазмы, что делает их важными для изучения эволюции радиоисточников.

ASKAP представляет собой радиотелескоп с 36 антеннами, работающий на частотах от 700 до 1800 МГц. Высокая скорость съёмки, большое поле зрения и чувствительность к структурам с низкой поверхностной яркостью позволяют этому инструменту успешно выявлять новые объекты подобного типа.

Исследовательская группа под руководством Бэрбел Сильвии Корибальски из Университета Западного Сиднея обнаружила радиогалактики с физическими размерами от 3,7 до 12,36 миллионов световых лет. Они были зафиксированы на красных смещениях в диапазоне от 0,056 до 0,735. Две галактики — ASKAP J0044–2317 и ASKAP J0059–2352 — пока классифицированы как кандидаты и требуют дополнительных наблюдений для подтверждения их статуса.

Из 15 обнаруженных объектов восемь отнесены к типу Фанарова–Райли II (FR II), отличающемуся яркими радиогорячими точками на концах лепестков, четыре — к типу Фанарова–Райли I (FR I), характеризующемуся яркими внутренними струями и затухающими внешними лепестками. Остальные три объекты предположительно принадлежат к промежуточному классу FR I/II.

Самая крупная радиогалактика в выборке — ASKAP J0107–2347 с красным смещением 0,31. Она представляет собой двойную радиогалактику FR II-типа с двумя наборами двойных долей, внутренние из которых уже растянулись на два миллиона световых лет.

Результаты этого открытия способствуют более глубокому пониманию процессов формирования и развития гигантских радиоструктур во Вселенной.