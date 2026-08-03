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Астронавт NASA снял «невозможное» фото Млечного Пути с борта МКС

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Астронавт NASA сумел сделать снимок Млечного Пути с борта Международной космической станции, который считался практически невозможным. Сложность заключалась в том, что станция движется со скоростью 27 600 км/ч, из-за чего съёмка с длинной выдержкой, необходимой для получения чётких изображений звёзд, обычно приводит к смазыванию кадра. Решить эту проблему астронавту Дону Петтиту удалось благодаря специальному устройству собственной разработки, которое вращает камеру синхронно с движением станции, компенсируя её скорость и фактически имитируя съёмку со штатива.

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