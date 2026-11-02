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Arenadata добавила локальный ИИ для работы с базами данных

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Российская компания Arenadata представила обновление платформы Arenadata QuickMarts (ADQM) для аналитической обработки больших объемов структурированных данных. Главным нововведением версии 26.8.2.7 стала интеграция искусственного интеллекта, позволяющего создавать запросы к базам данных на естественном языке.

Новый инструмент получил название Text-to-SQL. В его основе используется локальная языковая модель семейства Qwen3.6, дополнительно обученная специалистами Arenadata для работы с диалектом SQL, применяемым в ClickHouse.

Благодаря этой технологии пользователь сможет формулировать аналитические запросы обычными словами, а система будет преобразовывать их в программные команды для обращения к базе данных.

Важной особенностью решения стала возможность полностью локальной работы. Обработка запросов осуществляется внутри инфраструктуры заказчика, без обязательной передачи информации внешним облачным сервисам. Такой подход особенно актуален для компаний, работающих с конфиденциальными корпоративными данными.

Пока сервис Text-to-SQL доступен в экспериментальном режиме tech preview. Это означает, что разработчики продолжают проверять его возможности и собирать обратную связь перед полноценным промышленным использованием.

Помимо искусственного интеллекта, обновление включает изменения в инструментах администрирования. Появился пошаговый мастер установки и настройки кластеров, позволяющий выполнять стандартные операции обновления и изменения конфигурации.

Система мониторинга получила поддержку VictoriaMetrics и новые информационные панели. Они предназначены для отслеживания состояния серверов, анализа нагрузки и своевременного выявления проблем производительности.

В программном комплексе ADQM Control расширились возможности анализа запросов и управления пользователями. В частности, появилась дополнительная защита от перебора паролей при входе в систему.

Разработчики также обновили совместимость с операционными системами. Новая версия поддерживает Astra Linux 1.8.6 и Ubuntu 24.04 LTS, при этом поддержка некоторых устаревших российских дистрибутивов прекращена.

Обновление уже доступно пользователям платформы. В Arenadata рассчитывают, что сочетание локальных языковых моделей и упрощенных инструментов управления позволит сократить трудозатраты на выполнение аналитических задач и обслуживание корпоративных баз данных.

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