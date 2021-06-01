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Обзоры рынков

APU AMD Ryzen ‘Cezanne’ Ryzen 7 5700G и 5600G поступают в розницу для настольных ПК

01.06.2021 18:28

Генеральный директор AMD Лиза Су представила два ключевых новых процессора во время выступления компании на Computex 2021. APU Ryzen 7 5700G за 359 долларов и Ryzen 5 5600G за 259 долларов, оба из которых поступят на рынок 5 августа 2021 года, заполнят два вопиющих пробела в стеке продуктов Ryzen 5000 компании, который в настоящее время возглавляет наш список лучших процессоров .

Новые чипы Cezanne знаменуют собой первые новые APU для настольных ПК, которые вы сможете покупать в розницу с тех пор, как AMD выпустила модели Zen + «Picasso» еще в 2019 году . AMD действительно представила обновленную версию этих чипов на рынке как часто критикуемую серию Ryzen Pro «Renoir» , но, к разочарованию энтузиастов, эти чипы были предназначены для профессиональных пользователей и, следовательно, не доступны в розничной продаже.

APU AMD Ryzen 'Cezanne' Ryzen 7 5700G и 5600G поступают в розницу для настольных ПК

Фактически, несколько месяцев назад AMD представила те самые микросхемы, о которых она объявляет сегодня, в OEM-системы , что означает, что мы уже знаем большую часть деталей о кремнии. APU Cezanne, которые поставляются с исполнительными ядрами Zen 3 в сочетании с графическим движком Radeon Vega, кажутся немного опоздавшими с розничной продажей. Первый залп процессоров Ryzen 5000 нанес ошеломляющий удар по Intel, поскольку она стала безоговорочным лидером в области настольных ПК, но поворот AMD в сторону премиальных цен оставил ее незащищенной с двумя огромными пробелами в стеке продуктов. К сожалению для AMD, Intel Rocket Lake взорвалась несколько месяцев назад и закрыла эти пробелы.

Теперь ответ AMD сводится к появлению в розницу нескольких чипов Cezanne, хотя примечательно, что компания по-прежнему удерживает несколько своих младших моделей от розничного рынка. Учитывая продолжающуюся нехватку видеокарт, эти недавно обновленные APU являются долгожданным зрелищем для игрового рынка и служат в качестве «не-X» чипов AMD, которые традиционно предлагают более привлекательные цены при заданном количестве ядер. Если, конечно, AMD сможет держать их на складе. Рассмотрим подробнее.

Источник — Astera.

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