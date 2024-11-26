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Applied Materials анонсировала технологию MAX OLED для улучшения экранов

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Компания Applied Materials представила новую технологию MAX OLED, направленную на улучшение характеристик OLED-панелей и упрощение их масштабирования для крупных устройств, таких как планшеты и телевизоры.

Технология основана на запатентованной архитектуре пикселей и продвинутом безмасочном производственном процессе с использованием стеклянных подложек восьмого поколения.

По информации компании, новые OLED-панели будут в три раза ярче, их разрешение увеличится в 2,5 раза, а энергопотребление снизится более чем на 30%. Также ожидается увеличение долговечности экранов до пяти раз.

Дополнительные преимущества технологии включают повышение скорости производства, снижение затрат и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду за счёт отказа от использования опасных химических веществ.

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