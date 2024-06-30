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Appleinsider: Татуировки стали помехой для работы смарт-часов Apple Watch

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

По информации издания Appleinsider, татуировки на запястье могут вызвать проблемы при использовании умных часов. Примером служит случай с Apple Watch, когда пульс пользователя не измерялся из-за татуировки на его запястье.

Appleinsider: Татуировки стали помехой для работы смарт-часов Apple Watch

Вирусное TikTok-видео, которое набрало 3,5 миллиона просмотров, показывает, как автор решил удалить татуировку с помощью лазера за 380 евро.

Согласно словам специалистов, смарт-часы разных производителей используют фотолетизмографию для измерения пульса и других показателей, связанных со здоровьем сердца.

Датчик на устройстве работает с использованием светодиодов красного и зеленого цвета. Если на коже есть татуировки, краска или другие пятна, устройство не сможет достоверно собирать данные. Таким образом, татуировки на запястье фактически несовместимы с умными часами.

В Apple также отметили, что «постоянные или временные изменения на вашей коже» могут помешать работе датчиков часов.

Впрочем, для использования смарт-часов пользователям не обязательно удалять свои татуировки, ведь для измерений можно надеть часы на другое запястье без рисунков или использовать внешние мониторы сердечного ритма, которые крепятся на грудь.

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