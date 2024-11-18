Apple завершила продажи своего переходника для наушников iPhone

Переходник с Apple Lightning на 3,5-мм разъём для наушников исчез из официальных магазинов Apple в США и многих других странах.

Это указывает на окончание использования разъёма Lightning и переход на стандарт USB-C, который начался с выхода iPhone 15. Однако в некоторых странах, таких как Россия и несколько скандинавских стран, переходник всё ещё доступен.

Apple представила этот переходник в 2016 году вместе с iPhone 7, который стал первым устройством без стандартного аудиоразъёма. В первые два года переходник входил в комплект, но с 2018 года, начиная с iPhone XS, его стали продавать отдельно. В то же время компания активно продвигала беспроводные решения, такие как AirPods.

Сокращение ассортимента аксессуаров с разъёмом Lightning стало заметным после выхода iPhone 15, когда Apple начала переводить свою продукцию на USB-C под давлением европейских регуляторов. В магазинах остались лишь некоторые товары с разъёмом Lightning, такие, как аудиокабели для AirPods Max и наушники Lightning EarPods, но они тоже постепенно исчезают.

Также из ассортимента пропал адаптер с Lightning на VGA, который использовался для подключения к внешним мониторам.