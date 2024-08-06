Apple завершила продажи дисковода SuperDrive, который выпускала 16 лет

Компания Apple прекратила продажу внешнего дисковода SuperDrive, который выпускался с 2008 года. За 16 лет устройство стало символом компании, так как было представлено вместе с первым MacBook Air, который лишился встроенного проигрывателя дисков.

SuperDrive продавался сначала за 99 долларов, а затем цена снизилась до 79 долларов. Он подключался к устройствам через USB-A 2.0, но не поддерживал более новые разъемы USB-C и не мог воспроизводить диски Blu-ray.

Сейчас SuperDrive полностью распродан на американском сайте Apple, и, вероятно, его поставки больше не возобновят. Несмотря на это, устройство остается одним из самых долгоживущих продуктов компании.

В то же время Apple готовит новые устройства, включая детские часы Apple Watch и ожидаемые iPhone 16, которые будут анонсированы в сентябре.