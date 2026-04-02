Apple завершила эпоху (PRODUCT)RED, но возможно возвращение красного цвета с iPhone 18 Pro

Apple официально сняла с продажи последнюю продукцию в цвете (PRODUCT)RED — силиконовый чехол для iPhone 14 был отмечен как распроданный в онлайн-магазине компании в прошлом месяце.

С 2006 года Apple сотрудничала с брендом (RED), направляя часть доходов на поддержку The Global Fund, организации, борющейся с такими заболеваниями, как ВИЧ/СПИД, туберкулёз и малярия в Африке. В рамках этого партнёрства компания предлагала отдельные продукты в красном цвете, но сейчас такой вариант больше не доступен.

Тем не менее, красный цвет может вернуться. Сообщается, что новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут представлены в «глубоком красном» оттенке, который скорее будет напоминать бордовый, чем ярко-красный. Пока неизвестно, вернётся ли официальная линейка (PRODUCT)RED.

Бренд (RED) был основан солистом U2 Боно, а сотрудничество Apple с ним ведётся с времён Стива Джобса. Компания продолжает поддерживать The Global Fund через ежегодную программу пожертвований через Apple Pay — в прошлом году было собрано $3 млн.

Ранее Apple предлагала модели iPod, iPhone и Apple Watch в (PRODUCT)RED, включая iPhone SE 3, iPhone 14, iPhone 14 Plus и Apple Watch Series 9. В красном цвете также выпускались аксессуары — чехлы для iPhone, ремешки для Apple Watch и другие товары.

